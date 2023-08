Paura nel vecchio Borgo Sant’Elia, a Cagliari, dove ieri ha ceduto una scala d’ingresso di una palazzina popolare.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco e della Protezione civile per mettere in sicurezza l’area.

L’episodio è accaduto in via dei Musicisti 32. A segnalare il fatto il consigliere comunale di Cagliari Marcello Polastri: “Serve un urgente e non più rinviabile intervento per porre fine allo stato di degrado che preoccupa per la sicurezza urbana delle sei famiglie che risiedono nello stabile”.

La scalinata verrà transennata, ma preoccupano i tempi burocratici: “Ho chiesto al competente assessorato comunale un intervento per ragioni rare: i gradini oggi hanno ceduto a causa dell’incuria del tempo. Qui – conclude Polastri – i residenti pagano regolarmente il fitto mensile, hanno diritto di poter vedere le loro legittime aspettative ascoltate e possibilmenteattuate con il rifacimento della scala pericolante”.

Sull’argomento il consigliere ha depositato una dettagliata relazione ed un atto che impegna i competenti uffici ad occuparsi della situazione.

