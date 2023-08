Continuano le indagini sulla rapina alla tabaccheria di Pirri avvenuta martedì scorso.

I due sospettati, Alexander Kapitonov, russo di 28 anni, ex pugile e militare e Manuel Lacatus, 23 anni rumeno, sono stati arrestati nella giornata di ieri dopo il visionamento da parte delle forze dell’ordine della videosorveglianza in cui è ben visibile l’auto usata per la fuga.

Ora la Squadra Mobile e i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace continuano a scavare a fondo nella vicenda. I due, infatti, sarebbero indagati anche per un furto in una sala slot in via Peretti, avvenuto un’ora prima della rapina.

Le immagini delle telecamere del locale mostrano due persone con un abbigliamento simile a quello dei due sospettati e il piede di porco ritrovato dalle forze dell’ordine sarebbe lo stesso utilizzato per entrare nella sala slot.

