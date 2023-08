Lo hanno trovato infreddolito su una falesia, a pochissimi centimetri dall’acqua, nei pressi di Punta Cristallo, a Capo Caccia.

Il giovane grifone, di circa 5 mesi, è stato salvato dall’equipaggio del Corpo Forestale di Alghero.

Una volta giunti sul posto l’esemplare di volatile non riusciva a mettersi in volo e quando ha provato a farlo è caduto.

Con un intervento durato circa un’ora, con un gommone preso in prestito da alcuni turisti presenti, gli uomini della Forestale sono riusciti a raggiungere l’animale e issarlo a bordo.

Dopodiché lo hanno trasbordato sull’imbarcazione e hanno subito contattato il Centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai che lo ha preso in cura per riportarlo in salute e rimetterlo in libertà.

