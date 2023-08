Grande lavoro oggi per la squadra boschiva dei vigili del fuoco di Olbia, intervenuta per due incendi che hanno mandato in fumo macchia mediterranea.

Il primo nelle campagne di Padru nelle frazioni fra “Ludurru”e “Sa Serra” per un grosso incendio di macchia mediterranea, che è durato per diverse ore.

Sul posto oltre le due squadre terrestri hanno operato anche due canadair della flotta nazionale. Dopo sempre la stessa squadra è stata chiamata ad intervenire nelle campagne di Spiritu Santu nella frazione di Murta Maria.

