È una Italia scatenata ai mondiali di atletica di Budapest, nel segno dei velocisti sardi. Nella serata di ieri, Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Dalia Kaddari hanno fatto sognare i tifosi nelle due staffette 4×100.

Pazzesco il quartetto maschile, che si è qualificato per la finale con il miglior tempo, davanti persino agli Stati Uniti. Lanciati da Rigali e Jacobs, Patta prima e Tortu poi hanno chiuso la seconda semifinale in 37”65 davanti a Sud Africa e Gran Bretagna. L’obiettivo in finale sarà quello di confermare l’oro olimpico.

Molto bene anche il quartetto femminile, con Dalia Kaddari in terza frazione. Assieme a Dosso, Buongiorni e Pavese hanno segnato il quarto tempo complessivo e migliorato sensibilmente il record italiano col tempo di 42”14. In finale dovranno migliorare ancora se vorranno insidiare la zona medaglia.

Per Tortu e Kaddari questa gara è stata un parziale risarcimento per le magre figure offerte nei 200 metri. Lo spirito di squadra sembra spingere loro a dare il massimo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it