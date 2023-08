Un’orzata in tazzina? 50 euro. Il conto salatissimo è arrivato ai giovani influencer napoletani Giuseppe Russo e Federica Franco, dopo aver ordinato in uno dei locali della piazzetta di Porto Cervo.

Precisamente, come mostrano nel video pubblicato sui loro profili social, 30 euro sono per la tazzina, 20 per l’orzata. Sul tavolo, anche qualche pizzetta e carota per accompagnare il “piatto”.

Un prezzo, dicono, “oltre ogni immaginazione”. I due erano consapevoli del fatto che la Costa Smeralda fosse cara, ma non così tanto.

“Ti avrei comprato 50 casse d’orzata con quel prezzo”, dice Russo. “Però era buona”, commenta ironicamente Franco.

