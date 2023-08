È accusato di avere appiccato tre incendi, in località Is Fiascus, in comune di Masainas, nel Sulcis Iglesiente, tra il luglio e l’agosto scorsi.

Un pensionato è stato arrestato dagli agenti del Corpo Forestale e della stazione di Sant’Antioco. Secondo gli investigatori, che hanno subito puntato l’attenzione sul pensionato del quale era stata documentata la presenza in quelle aree dove era stata già accertata l’origine dolosa delle fiamme, il possibile movente è da ricercarsi in una vendetta nei confronti del proprietario dei terreni interessati dagli incendi.

Il primo dei tre roghi è avvenuto il 23 luglio, giornata per la quale era stato emesso il bollettino di previsione pericolo d’incendio “pericolosità alta” a causa delle altissime temperature, il pronto intervento delle squadre antincendi coordinate, ha consentito di limitare i danni a una superficie di circa 5mila metri quadri.

Il secondo rogo è stato appiccato il 25 luglio con vento di maestrale. L’ultimo incendio, datato 14 agosto, è stato appiccato direttamente all’interno di un bosco costituito da macchia mediterranea a olivastro.

