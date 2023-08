Vittoria per 3-0 per la nazionale femminile di pallavolo italiana contro quella spagnola. Le azzurre hanno faticato più del dovuto, soprattutto nel primo set, quindi hanno regolato le avversarie regalandosi i quarti di finale.

Titolare la sarda Alessia Orro, autrice non solo della regia del sestetto azzurro ma anche di due punti. Tanti gli errori però delle ragazze, apparse in difficoltà in particolare in ricezione.

Ora i quarti di finale, dove la palleggiatrice di Narbolia e le compagne sfideranno la Francia sul parquet di Firenze.

