Scoppia il caso a San Gavino Monreale: in un susseguirsi di commenti social, il capo dei vigili ha preso posizione sull’ultimo stupro avvenuto a Palermo dando la colpa alle donne.

E nei commenti è scoppiato il delirio, tanto da convincere il tutore dell’ordine a cancellare tutti i commenti.

“I genitori dovrebbero insegnare alle figlie a non scimmiottare i maschi e non ubriacarsi!“. Questo il messaggio che il capo dei vigili di San Gavino ha scritto in risposta ad una concittadina che si esprimeva sullo stupro di Palermo chiedendo ai genitori a educare i figli.

Un messaggio che ha stupito molti e che è stato confermato successivamente dallo stesso protagonista, marcando la distanza tra genere maschile e femminile. “A noi maschi fa bene ogni tanto… a voi invece malissimo. Restate donne e non cercate di fare gli uomini… Siete femmine e non maschi” ha scritto a chi gli chiedeva se una donna non potesse divertirsi e eventualmente ubriacarsi.

Sconcerto tra i compaesani. In particolare sull’ultimo commento lasciato alla sua interlocutrice: “Ecco fai la cosa giusta… vai a dormire che voi donne non dovreste stare in giro, nemmeno virtuale, a quest’ora… Notte e chiudi a chiave”.

