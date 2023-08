Vigilia di Cagliari – Inter, gara che chiuderà la seconda giornata di campionato di Serie A. I rossoblù guidati da Claudio Ranieri dovranno dare seguito alla buona prova offerta contro il Torino. Il tecnico in conferenza stampa ha dato alcuni indizi su quale dovrà essere la prestazione dei suoi ragazzi.

La sfida all’Inter. “Andiamo ad affrontare una squadra che ha fatto la finale di Champions League, una delle migliori d’Italia e d’Europa. Sarà un banco di prova stimolante, difficile, ma come sempre l’affronteremo da squadra, sappiamo a cosa andiamo incontro”.

Come affrontare i nerazzurri. “Io dico sempre: abbiamo delle qualità e allora cercherò di portarle fuori. Provo a spingere i giocatori sul versante della mentalità, poi il resto lo devono mettere loro sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo essere determinati, volitivi, dobbiamo perseguire questa strada. Dobbiamo stare attenti perché l’Inter al primo errore punisce. Dobbiamo essere pratici”.

Sulle condizioni atletiche della rosa. “I ragazzi non sono in piena forma, è normale a inizio campionato. Io cerco di bilanciare tutti gli aspetti. Ho conoscenza di come stanno i giocatori e alcune volte le scelte possono sembrare strane all’esterno, ma vanno fatte in base al quotidiano della settimana”.

