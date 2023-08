Insulti razzisti e intimidazioni: sono queste le accuse che i giocatori dell’Atletico Uri hanno manifestato contro l’arbitro dopo la gara persa per 3-0 contro il Latte Dolce.

A dare sfogo a quanto accaduto in campo è stato il capitano Alessio Fadda. Che lamenta la gestione a senso unico del direttore di gara Gabriele Caggiari di Cagliari, con due espulsioni in pochi istanti e affermazioni gravi.

“È successo l’impossibile. Ci ha buttato via un giocatore con un’espulsione incredibile, poi ha iniziato l’esagerazione, con insulti razziali. Io non vedo il motivo per cui quando tra i giocatori capitano insulti del genere viene presa subito posizione e provvedimenti, invece, da una persona che dovrebbe dare l’esempio vengono dette parole come «puzzi», «romano di mer..», «sei una pecora», «allontanati perché ti sto buttando fuori», «ti sto minacciando» e chi più ne ha più ne metta. Questa è una grande mancanza di rispetto, noi siamo qua da un mese e mezzo a fare grandi sacrifici. Siamo una piccola realtà che si è sempre distinta per la correttezza tra di noi e con gli altri. Oggi si è esagerato e l’hanno visto tutti” ha scritto il capitano Fadda.

