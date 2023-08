La foto astronomica del giorno del 26 agosto scorso per la Nasa è stata scattata dall’astrofotografo sardo Roberto Ortu da Cabras.

Si tratta di Venere e le sue fasi, il pianeta che riprende il nome della dea dell’amore, che a occhio nudo potrebbe essere scambiata per una stella più brillante delle altre.

Nei mesi scorsi Venere era ben visibile poco dopo il tramontare del sole fino alla fine di luglio.

È proprio in questo lasso di tempo – dal 23 maggio all’8 agosto – che l’astrografo Ortu ha ripreso le sue fasi attraverso il telescopio, fermando in più scatti tutte le fasi del pianeta.

Per i curatori della pagina Apod (Astronomy Picture of the Day), patrocinata dalla Nasa, è la foto del giorno.

