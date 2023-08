Brutto incidente nel tardo pomeriggio di ieri sulla ss 130, all’altezza di Elmas.

Coinvolte due auto per tamponamento. Il veicolo responsabile dell’impatto, una Fiat 500, non è riuscita a ripartire bloccando il traffico in direzione Cagliari.

Sul posto i carabinieri di Sant’Avendrace e Villanova, che hanno ripristinato il regolare flusso del traffico attorno alle 19,30. Presente anche un’ambulanza del 118.

Non risultano feriti gravi.

