Niente bevande in vetro e lattine nei pressi dell’Unipol Domus e in occasione delle partite di calcio che si disputeranno a Cagliari.

Lo ha deciso il sindaco Paolo Truzzu con ordinanza sindacale n.91 firmata il 25 agosto scorso.

Il divieto è temporaneo ed entra in vigore a partire dalla giornata di oggi lunedì 28 agosto. Dalle due ore precedenti alle gare fino alle due ore successive al termine delle stesse non sarà possibile consumare bevande in contenitori di vetro o lattine.

Il provvedimento, adottato tra le misure idonee a garantire la tutela dell’incolumità pubblica, della sicurezza e dell’ordine pubblico, resterà valido per tutto il Campionato di Serie A 2023-2024), ma anche per le gare di Coppa Italia e in occasione di tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate, previste dallo stesso calendario e di tutte le amichevoli che saranno giocate nello stadio nello stesso periodo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it