È fissato per domani mattina l’interrogatorio di garanzia di Antonio Luigi Fiori, il 48enne senza fissa dimora indiziato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Nicola Pasquarelli, ucciso a bastonate due settimane fa e il cui corpo carbonizzato è stato trovato sabato scorso in un boschetto di via Piandanna a Sassari.

L’uomo sarà sentito dl gip nel carcere di Bancali. Nel primo confronto, sabato notte, con gli investigatori e la pm Lara Senatore, l’uomo, nonostante i suoi legali gli avessero sconsigliato di parlare, ha comunque risposto alle domande respingendo ogni accusa ma nel colloquio si sarebbe spesso contraddetto.

Da qui il fermo per omicidio e occultamento di cadavere oltre che di furto: dopo il delitto, Fiori sarebbe entrato nell’abitazione della vittima per rubare denaro e alcune tessere bancomat.

Il movente del delitto sarebbe la gelosia per una ventenne che frequentavano entrambi sfociata, al culmine di un violento litigio, nella brutale aggressione alla vittima.

