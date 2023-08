Potrebbe esser stata la pioggia, o meglio la strada colpita dalle condizioni atmosferiche di queste ore ad aver avuto un ruolo nell’incidente stradale avvenuto sulla ss 427 Arzachena-Sant’Antonio di Gallura.

Le cause sono ancora in fase d’accertamento. Ma intorno alle 14:45 i vigili del fuoco di Arzachena sono dovuti intervenire per via di un’autovettura uscita fuori strada e ribaltatasi su un lato.

La squadra ha estratto l’unica occupante, lievemente ferita, per affidarla alle cure dei sanitari del 118 presenti con ambulanza e medicalizzata.

Sul posto anche i Carabinieri di Tempio.

