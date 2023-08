Mettere davanti a tutto il benessere e la felicità del bambino.

Con questo impegno una coppia omogenitoriale, formata da due donne residenti nell’Olbiese, ha deciso di accordarsi per una separazione consensuale.

È il primo caso in Italia, che non ha avuto alcun bisogno di alcuna sentenza in Tribunale.

Le due madri hanno trovato un punto di incontro attraverso la “negoziazione assistita” anche per quanto riguarda l’affidamento di un figlio minore. Dopodiché hanno presentato i termini alla Procura di Tempio che ha provveduto a dare il nulla osta.

Il bambino, quindi, resterà prevalentemente con la madre non biologica, ma potrà trascorrere del tempo anche con quella biologica, in modo da garantire al piccolo la migliore crescita sotto ogni punto di vista.

