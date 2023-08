È il primo caso in Sardegna, e tra i primi in Italia, di separazione consensuale tra due donne legate da un’unione civile.

Ed è anche un rarissimo caso in cui l’accordo viene raggiunto senza alcun ostacolo, grazie anche alla mediazione degli studi legali, e dove il bimbo, molto piccolo, viene affidato ad entrambe, ma vivrà con la madre non biologica.

È la vicenda di una coppia di donne di un Comune della Gallura che consensualmente ha deciso di interrompere l’unione civile che le legava e ha raggiunto l’accordo per l’affidamento condiviso e paritetico del loro figlio: il piccolo resterà nella casa matrimoniale affidata alla madre non biologica.

Entrambe, però, passeranno tempi uguali con lui e si occuperanno della sua crescita senza nessuna forma di mantenimento economico, ma in misura uguale secondo le esigenze del piccolo. L’accordo è stato raggiunto senza mettere piede in tribunale, ma con la ‘negoziazione assistita’, in tempi brevi poi la procura ha certificato l’intesa raggiunta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it