Il Cagliari batte due colpi sul mercato dopo la sconfitta patita con l’Inter: ecco l’attaccante Andrea Petagna e il centrale difensivo Mateusz Wieteska.

Su Petagna c’è stata una accelerazione decisiva in mattinata. La prima punta del Monza, secondo quanto riporta Di Marzio, si trasferirà in prestito con diritto di riscatto e firmerà un accordo di quattro anni. Lo stipendio (circa 2,5 milioni) verrà pagato dalle due squadre in compartecipazione.

Wieteska si trasferisce al Cagliari a titolo definitivo dal Clermont Foot 63. Ha firmato un contratto che lo legherà al Club rossoblù sino al 2027. Difensore centrale, ben strutturato fisicamente, veloce, può essere schierato sia in una linea a tre che a quattro. Grazie ad una buona tecnica di base sa impostare il gioco e uscire dalla difesa palla al piede.

Entrambi saranno presto a disposizione della squadra in vista del prossimo impegno in campionato contro il Bologna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it