Un gruppo di mufloni a passeggio nel porto di Arbatax.

Un’immagine che ha subito conquistato un turista napoletano, autore di uno scatto che ha fatto subito il giro del web.

Si chiama Aldo Matrisciano e, come racconta all’Ansa, da vent’anni viene in Sardegna per trascorrere le vacanze estive in compagnia dei familiari della moglie, originaria di Tortolì.

“Avevo la macchina fotografica in mano, ma solo uno degli scatti è uscito bene: quegli splendidi animali erano velocissimi”, dice all’agenzia di stampa. “È la prima volta che mi capita una cosa del genere – continua il turista napoletano -. È stato molto bello. So che in passato qualcuno li aveva visti passeggiare anche vicino alla baia delle Rocce Rosse”.

