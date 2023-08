Dal 1 luglio al 30 agosto 2023, il traffico complessivo (arrivi e partenze) nei tre aeroporti e nei quattro porti della Sardegna ha raggiunto la cifra record di 5.401.295 passeggeri. Nello stesso periodo, nel 2022 erano 5.337.037 mentre nel 2019 si sono fermati a 5.191.285.

“Ancora una volta i dati del traffico passeggeri e i volumi degli arrivi in Sardegna, nei due mesi di punta della stagione turistica, certificano un risultato mai ottenuto prima” ha dichiarato l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro.

L’assessore non nega le criticità e i disagi avvenuti questa estate. Ma ci tiene a rispondere agli avversari politici. “Le strumentalizzazioni che continuiamo a registrare anche in queste ultime ore non portano alcun beneficio alla Sardegna e tantomeno migliorano la qualità della vita nella nostra Isola. Serve, invece, più unità d’intenti”.

