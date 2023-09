L’Italia è stata sconfitta per 3-2 dalla Turchia nella semifinale degli Europei di pallavolo femminile.

Un risultato amaro per le ragazze di coach Mazzanti, che stavano conducendo per due set a uno e poi sono crollate nel quarto e nel quinto set.

Così Alessia Orro non potrà confermare l’oro vinto nel 2021. Ma domenica 3 settembre tornerà in campo per giocarsi la conquista della medaglia di bronzo.

