La Regione Sardegna ha segnalato all’autorità garante della concorrenza e del mercato una tariffa spropositata proposta da Volotea sul volo Olbia-Roma.

Si tratta di una tariffa di vendita del biglietto pari a 410,17 euro. Risulta di 5 volte superiore rispetto alla tariffa massima applicabile ai titoli di viaggio in continuità territoriale per i residenti in Sardegna.

“La tariffa proposta sul volo Olbia-Roma da Volotea è figlia di politiche di profitto, caratterizzate da un alto tasso di speculazione” ha dichiarato l’assessore dei Trasporti, Antonio Moro.

“Il fenomeno è ancor più grave perché si manifesta in uno dei collegamenti della continuità territoriale, dove come è noto, il vettore opera in regime di esclusività. Auspichiamo dunque un tempestivo intervento da parte dell’autorità garante e del governo” ha aggiunto.

