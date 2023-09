Si è chiuso anche per il Cagliari il calciomercato estivo 2023/24. Nessuna sorpresa dell’ultima ora, come avevano già preannunciato il tecnico Ranieri e il ds Bonato.

I rossoblù hanno annunciato l’acquisto del difensore Panteleimon Hatzidiakos, che si trasferisce in Sardegna a titolo definitivo dall’AZ Alkmaar. Ha firmato un contratto valevole sino al 30 giugno 2027.

Il centrale greco ha chiuso la sua avventura con l’Az Alkmaar, contribuendo al superamento del turno di Conference League.

Sul fronte partenze, ufficiale il passaggio di Christos Kourfalidis al Feralpisalò, formazione di serie B, in prestito secco. Le due società non si sono invece messe d’accordo per l’acquisto del difensore Elio Capradossi.

Sia Capradossi che Gaston Pereiro sono rimasti in rossoblù. Nelle prossime ore sarà importante capire se verranno reintegrati in rosa o si lavorerà per una risoluzione consensuale. Conferma invece per Jacopo Desogus.

