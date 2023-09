Il Cagliari cade al Dall’Ara di Bologna: i padroni di casa si impongono in rimonta per 2-1. Decisiva una papera di Radunovic che al 90’ dà il via libera al gol vittoria di Fabbian.

Non aveva demeritato nella prima frazione la formazione guidata da Ranieri. Col gol di Luvumbo e la tranquillità dei compagni, i rossoblù hanno controllato al meglio la sfida.

L’uscita di Petagna e Nandez ad inizio secondo tempo ha tolto molte certezze. E lì è cresciuta la squadra di casa, arrivando a finalizzare la rimonta con Zirkzee prima e Fabbian poi.

La Partita.

Meglio il Bologna in avvio, controlla il gioco e schiaccia i rossoblù nella propria metà campo. Il palo di Karlsson al 7’ mette paura, ma il vantaggio lo trova il Cagliari. È un Luvumbo pazzesco: supera una serie di avversari in velocità, si presenta davanti a Skorupski e lo trafigge con un diagonale fulminante. Si destano i padroni di casa ma trovano un super Radunovic: il serbo si oppone sia a Karlsson e sia a Zirkzee.

Nel primo blackout difensivo del Cagliari arriva il pareggio del Bologna al 60’: Zirkzee sorprende Wieteska e scaglia un sinistro sul quale Radunovic non può far nulla. I padroni di casa insistono con Lucumì e Ndoye, risponde Deiola dalla distanza. Al 72’ un tocco di braccio di Di Pardo è punito col rigore: Orsolini calcia sulla traversa. Si scuote il Cagliari con Luvumbo e Oristanio, poi al 89’ il Bologna rimonta. Un errore clamoroso di Radunovic consente a Fabbian di segnare il 2-1. Zirkzee segna anche il tris ma viene annullato per fuorigioco.

