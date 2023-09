La Torres inizia alla grande la sua seconda stagione consecutiva in Serie C: gli uomini di Alfonso Greco hanno sconfitto la Recanatese per 2-1.

Tre punti d’oro conquistati in trasferta con una prova sontuosa. I sassaresi hanno avuto maggiori occasioni e sono andati in vantaggio col solito Ruocco.

L’autorete di Antonelli ha fatto tremare i polsi, tanto quanto la traversa di Re. A seguire però la punizione perfetta di Scotto ha offerto il nuovo vantaggio. La mano sulla vittoria l’ha messa il portiere Zaccagno, frenando le sortite dei padroni di casa guidati in attacco da Melchiorri.

