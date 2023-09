L’Italia si qualifica ai quarti di finale dei Mondiali di basket. Decisiva la vittoria per 73-57 ai danni di Portorico.

Ora per conoscere l’avversaria dovrà attendere di capire se sarà prima o seconda nel girone. Dipenderà dal risultato tra Serbia e Rep. Dominicana. A quel punto sarà incrocio con gli Usa o la Lituania.

Gli azzurri sono sempre stati al comando della gara, alternando tanto i quintetti, ottenendo ottime risposte anche dalle seconde linee.

Unico passaggio a vuoto nel terzo quarto, ma ancora una volta capitan Datome ha piazzato i canestri giusti per riportare i compagni sulla retta via. A quel punto per l’Italia è stato un gioco da ragazzi mantenere il vantaggio sino al 73-57 finale.

Buona la prestazione dei sardi: 8 punti e 6 assist per Spissu, 11 punti e 1 assist per Datome.

