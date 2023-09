Un ladro di 42 anni è stato fermato dai carabinieri a Quartu, perché colpevole di una serie furti.

L’uomo è sotto accusa per aver rubato prodotti da banco e profumi in alcune farmacie della città. Dalle telecamere è stato riconosciuto e in seguito rintracciato a seguito di una veloce indagine.

Secondo gli accertamenti, il ladro aveva anche rubato una carta di credito ad un dipendente della Asl di Cagliari, con la quale avrebbe pagato cornetti e caffè presi al bar.

