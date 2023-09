L’Olanda ha superato per 3-0 l’Italia nella finale valida per il bronzo agli Europei di pallavolo femminile. Una grossa delusione per le azzurre, che non sono riuscite a superare la sconfitta patita in semifinale.

Alessia Orro ha pagato lo scoramento di tutta la squadra. Nonostante l’incitamento continuo di coach Mazzanti, le ragazze hanno avuto una fiammata solo nel secondo set – perso ai vantaggi. Niente da fare invece nel primo e nel terzo set, dove le olandesi hanno saputo dominare le fasi di gioco.

L’Italia così chiude quarta gli Europei 2023.

