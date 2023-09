I treni in Sardegna? Una delle “note dolenti” della continuità interna. Così la Lega in una interrogazione presentata in Consiglio regionale al presidente della Regione, Christian Solinas.

Primo firmatario Ignazio Manca, che suggerisce l’installazione di distributori di snack e bevande “che consentirebbero ai malcapitati passeggeri un minimo di ristoro da considerarsi, talvolta, salvavita”.

Ma non è tutto. Nel documento, che invita il presidente Solinas a rivolgersi al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, si afferma che “la carenza di infrastrutture per la mobilità regionale rappresenta dall’800 la causa principale della depressione economica della Sardegna”.

I leghisti si soffermano poi sulle “temperature inusuali” nell’Isola. “In simile contesto – si legge nell’interrogazione – capita spesso molti treni, anche quelli a lunga percorrenza, viaggino privi di aria condizionata”. Il presidente Solinas viene quindi sollecitato ad attivarsi perché “venga garantita, con cadenza certa, la manutenzione degli impianti di climatizzazione e si valuti la possibilità di dotare i treni, almeno quelli a lunga percorrenza, di distributori automatici di snack e bevande”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it