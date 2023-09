Paura in viale Colombo, a Cagliari, nella notte di sabato scorso.

Un albero è crollato su una macchina attorno a mezzanotte, vicino a un’area affollata di persone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per rimettere in sicurezza la zona. Fortunamente, non ci sono stati feriti.

