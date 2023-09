I comitati contro i mega impianti energetici rinnovabili si preparano a una nuova mobilitazion: il 14 settembre con un corteo a a Cagliari da piazza dei Centomila al Consiglio regionale.

Nel frattempo il Gruppo di intervento giuridico segnala un altro progetto di centrale eolica alle pendici del Montiferru, questa volta verso il Campidano di Oristano.

“Si tratta del progetto per la realizzazione di una centrale eolica da parte della milanese Sorgenia Renewables s.r.l. nei territori comunali di Seneghe, Narbolia, San Vero Milis, Solarussa, Siamaggiore (Oristano) – fa sapere l’associazione ecologista -. Si aggiunge alle quattro centrali eoliche in progetto fra Montiferru e Monte Sant’Antonio, decine e decine di pale eoliche per una potenza complessiva di 518 MW. Decine e decine di svettanti pale eoliche. La valutazione degli impatti cumulativi è obbligo di legge e per giurisprudenza costante, ma non c’è”.

Il Gruppo d’intervento giuridico ha presentato un atto di intervento nel procedimento di valutazione d’impatto ambientale relativo al progetto di altri nove aerogeneratori alti più di 200 metri, un impianto di accumulo (15,6 MW), una potenza complessiva di 75 MW. “Interessati boschi, macchia mediterranea, aree agricole e pascoli.

