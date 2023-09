“È necessario un maggiore coinvolgimento delle comunità locali nelle scelte che riguardano il proprio territorio”. Lo ribadiscono i consiglieri regionali del gruppo Alleanza Rosso-Verde che hanno presentato una proposta di legge che punta “a stimolare la discussione su un tema non più procrastinabile, ovvero quello della pianificazione regionale sulle aree nelle quali poter realizzare i grandi impianti di produzione di energia derivante dalle fonti rinnovabili”.

La norma prevede anche la moratoria: “In attesa che la Regione si doti di una normativa organica sul tema, tutte le autorizzazioni in corso restino sospese”, si legge nel testo.

Il testo modifica le norme che disciplinano il procedimento di autorizzazione della realizzazione dei nuovi impianti, in particolare la legge regionale n. 7 del 2009, “sostanzialmente rendendo vincolante il parere delle amministrazioni comunali nell’iter autorizzatorio per l’installazione dei nuovi impianti di energia rinnovabile”, spiegano gli esponenti di opposizione.

“Siamo consapevoli – ammettono i consiglieri – che la proposta di legge intervenga sulla prerogativa legislativa del Governo centrale, ma crediamo possa essere da stimolo per la elaborazione di un nuovo piano energetico regionale e per la individuazione delle aree idonee e non idonee alla installazione dei nuovi impianti”.

