Per alcuni uno squalo, per altri un tonno e addirittura un delfino. Non c’è certezza su quale tipo di grosso pesce ieri mattina abbia spaventato i bagnanti di Torre dei Corsari.

Era a caccia di una piccolo muggine, lo ha inseguito lungo la linea della battigia, poi ci si è avventato prima di allontanarsi a largo.

La scena è stata ripresa da Gianna Sollai che l’ha postata su Fb e il video sta diventando virale.

