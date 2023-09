Crisi archiviata, Oristano ha la sua nuova giunta comunale. Il sindaco Massimiliano Sanna ha firmato i decreti di nomina: confermati tutti i sette assessori uscenti, ma con un diversa distrubuzione delle deleghe, di cui quattro nominati oggi.

Si tratta di Maria Bonaria Zedda, vice sindaca, Luca Faedda al Bilancio, Antonio Franceschi allo Spettacolo e Simone Prevete alle frazioni.

“Dal confronto con i partiti di maggioranza, con i quali il dialogo non si è mai interrotto, è scaturita la decisione di confermare in questo frangente la stessa squadra di governo uscente – spiega il primo cittadino -. L’esecutivo riparte con l’impegno di dare un’accelerata all’azione amministrativa. In questo senso è risultato opportuno riorganizzare le deleghe assessoriali, al fine di dare maggiore organicità e sistematicità ai rispettivi ambiti e agli interventi di governo, in vista di una nuova programmazione e definizione delle azioni. Per concretizzare e valutare gli obiettivi operativi di breve, medio e lungo termine, si procederà ad una verifica periodica dei risultati di ogni singolo assessorato”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it