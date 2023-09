Gli ultimi hippy della Valle della Luna sono stati costretti a lasciare quella che sin dagli anni ’60 è stata la loro casa.

Era occupato abusivamente: in tutta la zona vige il divieto di campeggio e questa mattina le forze dell’ordine hanno dato attuazione all’ordinanza di sgombero firmata dal sindaco.

La comunità hippy ha sempre utilizzato grotte e anfratti della zona, che però con il tempo sono diventati ricettacolo di rifiuti e degrado dovuto alla presenza di vere e proprie baraccopoli.

Tra rocce imbrattate da scritte e disegni e segnalazioni di un forte consumo di droghe. Circa trenta le persone allontanate dalla valle: dovranno pagare una multa di 300 euro per campeggio abusivo.

Al lavoro anche gli operai del comune di Santa Teresa per rimuovere i manufatti e ripristinare le condizioni originali. Lo sgombero è avvenuto in maniera pacifica e senza tensioni, solo alcuni campeggiatori sono stati fermati dalla polizia per aver bucato le ruote di una macchina degli agenti, mentre questi erano impegnati ad identificare e sgomberare gli occupanti.

