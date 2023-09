La Sardegna potrà concedere aiuti di Stato alle compagnie aeree per l’attivazione di nuovi collegamenti “finalizzati anche alla destagionalizzazione delle presenze turistiche”.

È stata approvata a maggioranza la norma proposta dall’assessore Antonio Moro che concede 25 milioni in tre anni destinati all’abbattimento dei costi delle tasse aeroportuali.

Beneficiari saranno i vettori che abbiano tutte le certificazioni previste al volo e siano iscritte al registro delle imprese degli stati membri, i contributi sono concessi fino ad un massimo del 50% dei costi ammissibili.

Non sono bastate le critiche dell’opposizione per cui il provvedimento “infilato all’ultimo momento nella discussione è solo una foglia di fico per nascondere che la continuità territoriale in vigore, con tutti i suoi limiti, l’avete riproposta voi in questa legislatura esattamente uguale al vecchio modello”, ha sottolineato Giuseppe Meloni, consigliere e presidente dei Dem.

Per Eugenio Lai (Alleanza Rosso-Verde) “è ora di aprire una stagione seria sui trasporti da e per l’Isola, aspettavamo un piano che non è mai arrivato”.

Il provvedimento arriva alla vigilia dell’incontro a Bruxelles tra il presidente della Regione, Christian Solinas e l’assessore dei Trasporti Antonio Moro con la commissaria europea Velantesi.

