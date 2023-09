Oggi è un giorno importante per la continuità aerea in Sardegna. Ne discuteranno a Bruxelles il presidente della Regione Christian Solinas e l’assessore Antonio Moro con il commissiario europeo ai Trasporti Adina-Ioana Valean.

“Andiamo a rappresentare le criticità del sistema attuale di continuità legate a una sottostima del traffico dei residenti che ha determinato un numero insufficiente di voli, come è certificato dagli oltre 500 voli aggiuntivi messi in pista dal 17 febbraio al 30 agosto”, ha detto l’assessore Moro.

Ma non solo. Al tavolo si discuterà anche della tariffa: “È inconcepibile – continua l’esponente della Giunta Solinas – che si sia passati da una tariffa unica a una libera nella piena disponibilità delle politiche di prezzo delle compagnie che non esitano a speculare in particolari momenti dell’anno come quello estivo”.

