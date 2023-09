Si trovavano nei giardini del parco di San Gavino, in pieno centro a Porto Torres, quando un uomo le ha aggredite alle spalle e le ha minacciate chiedendo loro soldi e i telefonini. Poi si è dato alla fuga.

L’episodio è accaduto giovedì scorso.

Le due minorenni si sono dirette immediatamente dai genitori che hanno denunciato tutto ai carabinieri. Proprio in quel momento le forze dell’ordine hanno individuato l’uomo, 41enne del luogo, già noto per precedenti, in via Sassari mentre aspettava di salire sull’autobus.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina e lesioni aggravate.

Da quanto mostrato dal cellulare di una delle due giovani, l’uomo avrebbe afferrato la ragazza minacciandola con una tessera sanitaria usata come arma e urlando: “Ti squarcio come una pera. Tira fuori il cellulare”.

Dopodiché dal portafogli ha preso la chiave per estrarre il codice ed è scappato, ma è stato trovato poco dopo.

