La commissione europea apre al modello sardo di trasporto aereo. È quello che è emerso durante l’incontro a Bruxelles tra il presidente della Regione Christian Solinas e l’assessore Antonio Moro, con la la commissaria ai Trasporti Adina Vălean.

“Abbiamo registrato una grande disponibilità da parte della commissaria, e siamo soddisfatti, abbiamo dimostrato l’insufficienza del sistema attuale e l’urgente necessità di aumentare la frequenza e la disponibilità dei voli per venire incontro alla necessità dei cittadini sardi e delle persone che vogliono venire in Sardegna”, ha spiegato il presidente Solinas.

“Siamo convinti che immettere una capacità di volo superiore possa regolamentare le tariffe verso il basso e portare una riduzione dei prezzi”, ha spiegato Solinas. “Abbiamo presentato la nostra idea di modello Sardegna per la continuità territoriale attingendo alle ‘best practice’ esistenti come il modello Corsica o Baleari. Ora vogliamo ritagliare un modello per la Sardegna che dia risposte chiare ma che sia coerente con la disciplina comunitaria, credo che nel brevissimo termine potremmo presentarci con un modello predefinito”, ha spiegato il governatore.

“Abbiamo infatti ricevuto una disponibilità non solo a rivedere l’architettura complessiva della continuità territoriale – ha aggiunto l’assessore Moro -, ma anche ad andare verso oneri di servizio pubblico più aperti e flessibili così da soddisfare le rinnovate esigenze della Sardegna ed eliminare le criticità che riguardano un numero insufficiente di voli unitamente a una tariffa non residenti lasciata nelle disponibilità nelle politiche di prezzo e di profitto delle compagnie che ha portata a tariffe fuori mercato”.

