Cagliari, 6 settembre 2023 – Inaugurata questa mattina al Centro Commerciale | Fenicotteri “Un Mare D’Aria”, la mostra di Inflatable Art che sta animando in modo “consapevole” l’estate di Gallerie Sardegna, l’insegna che identifica i centri commerciali gestiti dalla società internazionale di soluzioni immobiliari su Nhood nell’isola (Olbia Mare – Olbia, | Fenicotteri – Santa Gilla/Cagliari, Porte di Sassari – Sassari).

Dopo aver affascinato i visitatori e i turisti del Centro Olbia Mare, e prima di raggiungere il Centro Commerciale Porte di Sassari, da oggi e fino al 1 Ottobre le forme artistiche di affascinanti creature marine, come pesci, polpi, meduse e stelle marine, si libreranno leggere in volo grazie alla Inflatable Art, o Arte Gonfiabile, movimento artistico nato nel 900 con cui gli artisti creano infinite forme, modellando l’aria. In questa estate 2023, passeggiare nelle “Gallerie Sardegna” sarà come esplorare le ricchezze della vita sottomarina dalla prospettiva del fondale: un’esperienza unica che regala la sensazione di “nuotare” virtualmente nel mare d’aria attorno.

La mostra, che gode del patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del patrocinio del Comune di Olbia, del Comune di Cagliari e del Comune di Sassari, e ha la collaborazione di Legambiente e di numerose associazioni territoriali, ha l ‘obiettivo di sensibilizzare il pubblico di tutte le età sull’importanza di proteggere l’ecosistema e i mari sardi, di promuovere e diffondere la cultura della sostenibilità e della salvaguardia del nostro patrimonio più importante: il Pianeta.

Erano presenti al taglio del nastro Maria Dolores Picciau, Assessore alla Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari, Alessandro Sorgia, Assessore alle attività produttive, turismo e promozione del territorio del Comune di Cagliari e i rappresentanti di numerose Associazioni locali.

“Questa iniziativa trova tutto il mio supporto perchè contribuisce in modo efficace a far crescere la cultura del rispetto dell’ambiente e della tutela del nostro prezioso territorio e del nostro mare. Il connubio arte ed ecologia mette insieme valori che nella nostra società sono il sale per un presente e un futuro più sostenibile. | contenuti che l’arte riesce a veicolare rappresentano un bene da promuovere per nutrire la vita dei cittadini e delle cittadine di profonda bellezza e l’ecologia, oggi più che mai e in modo sempre più urgente, il paradigma della sostenibilità sociale e ambientale che si riflette concretamente nelle vite di ogni cittadino e cittadina” afferma Antonio Piu, consigliere regionale di Europa Verde.

“Trovo straordinario questo progetto che coniuga la promozione dell’arte contemporanea con messaggi importanti sulla tutela ambientale e sul rispetto dell’ecosistema sardo. Grazie a questa iniziativa l’arte attraverso opere immersive e di denuncia diventa la depositaria di valori sociali profondi, contribuendo alla costruzione di una comunità sensibile ai temi ecologisti” afferma Maria Dolores Picciau, Assessore alla Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari.

“L’amministrazione comunale partecipa con piacere ma soprattutto con grande convinzione a questo importante progetto. La sostenibilità è un tema a me particolarmente caro in ottica di turismo sostenibile sul quale abbiamo puntato fin dall’inizio della consiliatura con apprezzabili risultati. Questa iniziativa è di fondamentale importanza anche per la nostra città, per la tutela dell’ambiente, del suo mare e della sue coste. Così come sarà rilevante l’opera che svolgeranno gli studenti come testimonial della tutela del nostro territorio” afferma Alessandro Sorgia, Assessore alle attività produttive, turismo e promozione del territorio del Comune di Cagliari.

“Siamo convinti che l’arte sia un veicolo potentissimo per veicolare un messaggio di sostenibilità, a maggior ragione quando si tratta di ecosistemi marini, sempre più minacciati da un approccio irresponsabile, ed “Un Mare d’Aria” è un eccellente veicolo di trasmissione attraverso le opere esposte per capire meglio e proteggere il nostro splendido patrimonio marino, una ricchezza inestimabile che tutelata perchè tutti ne possano godere in maniera responsabile” afferma Michele Meloni, Presidente Legambiente Sardegna.

“La nostra missione è quella di essere cittadini del mondo, impegnando competenze e buone pratiche per salvaguardare la natura e l’ecosistema, grazie al lavoro in sinergia con le istituzioni e le associazioni territoriali” afferma Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali Nhood in Sardegna.

