La Lega Calcio ha reso noto giorni e orari delle prossime gare del Cagliari fino all’ultima giornata del girone d’andata.

Ecco di seguito quanto comunicato:

24/09/2023, ore 15.00: Atalanta vs Cagliari

27/09/202, ore 18.30: Cagliari vs Milan

02/10/2023, ore 20.45 Fiorentina vs Cagliari

08/10/2023, ore 18.00 Cagliari vs Roma

22/10/2023, ore 15.00 Salernitana vs Cagliari

29/10/2023, ore 12.30 Cagliari vs Frosinone

05/11/2023, ore 15.00 Cagliari vs Genoa

11/11/2023, ore 18.00 Juventus vs Cagliari

26/11/2023, ore 12.30 Cagliari vs Monza

02/12/2023, 18.00 Lazio vs Cagliari

11/12/2023, ore 20.45 Cagliari vs Sassuolo

16/12/2023, ore 18.00 Napoli vs Cagliari

23/12/2023, ore 18.00 Verona vs Cagliari

30/12/2023, ore 15.00 Cagliari vs Empoli

06/01/2024, ore 15.00 Lecce vs Cagliari

