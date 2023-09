L’Isola continua a bruciare. Nella giornata di ieri sono divampati 13 incendi. Per tre di questi si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale regionale.

Il primo nel Comune di Orune, in località Nuraghe sa Punta Lada. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Nuoro, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base di Farcana.

L’incendio grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra e dei mezzi aerei, ha percorso una superficie di circa 0,03 ettari di pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16.

Successivamente sono divampati due incendi in contemporanea: uno a Barisardo, in località Casa Lai, l’altro a Escolca, in località San Simone. Per entrambi è stato necessario un importante dispiegamento di forze: nel primo caso lo spegnimento è stato coordinato dal Corpo Forestale di Olbia coadiuvata dal personale a bordo di un elicottero proveniente dalla base di San Cosimo. Nel secondo le fiamme sono state domate dal Corpo Forestale di Isili e Senorbì insieme al personale a bordo di due elicotteri provenienti dalle basi di Villasalto e Sorgono.

