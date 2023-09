Ha scavalcato il muro di cinta di un negozio di moto in viale Elmas, a Cagliari, per tentare di rubarne una. Ma il colpo non è andato a buon segno.

L’area, infatti, è videosorvegliata a distanza e il presunto ladro è stato subito individuato dalla centrale operativa.

È scattato così l’intervento della pattuglia, che arrivata sul posto ha subito trovato l’uomo, sdraiato sul prato del cortile d’ingresso in un maldestro tentativo di mimetizzarsi.

Anche in questo caso, non c’è stato niente da fare: l’uomo è stato bloccato e identificato.

