La notizia è stata data ieri sera. Gli alunni della primaria di via Stoccolma, a Cagliari, inizieranno le lezioni del nuovo anno scolastico previsto per il prossimo 11 settembre in una tenda.

La decisione è arrivata dopo che la scuola è stata dichiarata inagibile e la fine dei lavori è stata posticipata dopo le verifiche strutturali dalle quali sono emersi evidenti problemi di sicurezza.

Le famiglie dei bambini, circa duecento, non avevano ricevuto alcuna informazione fino alle 17 di ieri, quando è arrivata una pec dal Comune che dava notizia di quanto emerso. Il Consiglio d’istituto ha deliberato per mandare i bambini nelle tende, rifiutando l’altra proposta dell’amministrazione comunale di trasferirli alla scuola Italo Stagno, a Is Mirrionis.

In serata è comparsa la notizia sul sito internet della scuola.

Questa mattina la Protezione civile monterà le tende nel cortile della scuola media accanto, dove almeno fino a Natale si terranno le lezioni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it