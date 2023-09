L’incendio è divampato attorno alle sei di questa mattina, in una palazzina di via Belgio, a Cagliari.

Da quanto si è appreso, il rogo sarebbe scoppiato da un’auto per poi espandersi a una moto e agli altri veicoli parcheggiati nel cortile.

La palazzina è stata evacuata per diverse ore. Danni per tre auto, uno scooter e un appartamento.

A dare l’allarme son stati proprio gli inquilini dell’immobile.

Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia, che hanno ripristinato la sicurezza della palazzina e dell’area. Le famiglie sono così rientrate a casa.

In corso le indagini per capire le cause dell’incendio.

