Altra sconfitta per l’Italbasket ai mondiali in corso: gli azzurri sono stati sconfitti per 87-82 dalla Lettonia.

In virtù di questo risultato, dovranno confrontarsi con la perdente della gara tra Lituania e Slovenia.

Non sono bastate le solide prestazioni di Gigi Datome e Marco Spissu. Il primo ha segnato 20 punti, il secondo ha messo in fila 10 punti e 7 assist.

I due hanno provato a rimontare i lettoni nel finale di gara con una serie di triple, quando l’Italia è torna sotto sul -2. Ma gli avversari sono stati in grado di chiudere a favore la sfida.

