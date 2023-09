La decisione del Comune di Cagliari di dotare la scuola di via Stoccolma di una tenda per l’avvio delle lezioni ha suscitato molte polemiche in città.

A rilanciare le critiche ci pensano i consiglieri di minoranza del Centrosinistra, con un comunicato di fuoco.

“Truzzu passerà alla storia come il primo Sindaco che ha fatto montare le tende della protezione civile per garantire l’inizio dell’anno scolastico. La doccia fredda per l’incapacità a pianificare e intervenire per risolvere i problemi in città” si legge.

Ma i problemi non riguardano solo la struttura di via Stoccolma. “Anche altre scuole primarie risultano inagibili con i disagi che ne conseguono. È inaccettabile che, nonostante le promesse, non si sia riusciti a terminare i lavori prima dell’inizio dell’anno scolastico”.

Quindi una accusa finale. “Il Sindaco e la sua giunta dimostrano, ancora una volta, che i bambini e le bambine di Cagliari e le loro famiglie non sono una loro priorità”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it