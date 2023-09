Andrea Addis, la donna che il 26 agosto scorso segnalò alla polizia il corpo carbonizzato di Nicola Pasquarelli, ucciso a bastonate nelle campagne di Piandanna a Sassari una decina di giorni prima e poi dato alle fiamme, è stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di furto.

Secondo gli inquirenti la 25enne, compagna di Antonio Luigi Fiori, il 48enne senza fissa dimora arrestato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere del pensionato, non avrebbe partecipato all’aggressione ma, in seguito, sarebbe andata nell’appartamento della vittima col presunto assassino per rubare i soldi e le carte di credito.

Secondo le indagini della Procura e della Squadra mobile, Fiori avrebbe ucciso il 78enne Pasquarelli per questioni di gelosia. Non sopportava che avesse una relazione con la sua compagna e lo avrebbe ucciso a colpi di bastone per poi bruciare il corpo.

Qualche indicazione utile agli inquirenti potrebbe arrivare dall’autopsia sui resti del corpo del pensionato, che sarà effettuata nei prossimi giorni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it