Ci sono stati attimi di tensione questa mattina al tribunale di Cagliari: un detenuto durante un udienza davanti al giudice ha dato in escandescenza, cercando di divincolarsi e ha aggredito un agente con un pugno al volto.

Lo denuncia la Uil Penitenziaria. “La scorta della Polizia Penitenziaria è subito intervenuta e un agente dopo aver incassato un violento pugno al volto è riuscito ad immobilizzarlo ed immediatamente è stato aiutato dagli altri colleghi presenti in aula”, fa sapere il segretario generale della Sardegna della Uil Polizia Penitenziaria Michele Cireddu.

Il giudice, considerata la grave situazione che si era venuta a creare, ha disposto l’immediato rientro del detenuto in carcere, mentre l’agente aggredito è stato trasportato quindi al pronto soccorso di un a seguito dei traumi subiti e per una distorsione.

“Quello che è successo oggi in tribunale è solo un piccolo scorcio di quello che avviene quotidianamente negli istituti penitenziari – sottolinea Cireddu -. Quando sollecitiamo un intervento del prefetto per il rischio di sicurezza pubblica, ci riferiamo anche ad episodi come quello avvenuto questa mattina nell’aula del tribunale”.

